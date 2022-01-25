Женева, Швейцария, 25 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 2 158 785 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6189 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 25 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 352 796 704 носителя вируса, подтверждено 5 600 434 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 2 899 491 выявленном инфицированном и 7892 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.