Афины , 25 января, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Греция подтвердила 17 409 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 25 января.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 830 263 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 98 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 22 852 человек.

В общей сложности 653 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 83,0% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За последние 24 часа госпитализированы 432 пациента.

Сутками ранее сообщалось про 19 075 заражений и 111 смертей.