Москва, 25 января, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Назальная вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, позволит защитить человека от заражения штаммом «Омикрон», заявил 25 января директор организации Александр Гинцбург в эфире «России 24». При этом «Спутник V», по его словам, не поможет от инфицирования этим штаммом.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

Гинцбург «Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжёлых форм, обусловленных «Омикроном», но и возможности инфицирования и заражения».

По словам учёного, «Спутник V» защищает привитого от тяжёлого течения COVID-19. Однако эта вакцина, насколько сейчас известно, «полностью не защищает от инфицирования».

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Напомним, ранее Гинцбург сказал, что «Спутник V» на 75% эффективен против «Омикрона».