Рим, 25 января, 2022, 21:47 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 25 января, в Италии умерли144 343человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на468(днем ранее — на352), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на186 740(днем ранее — на77 796).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 212 621 — около 17% населения страны. В настоящее время заражены2 689 166человек (на25 049 меньше, чем днем ранее). После нескольких недель роста этот показатель снижается второй день подряд.

Две прививки от коронавируса сделали 47,4 миллионачеловек (более 78,7% граждан страны).