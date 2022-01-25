Гинцбург: комиссия ВОЗ может посетить Россию в ближайший месяц
Москва, 25 января, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может посетить Россию в ближайший месяц для проведения инспекции в рамках процесса регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил 25 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщал, что визит делегации ВОЗ в Россию может состояться в феврале.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения в октябре 2021 года возобновила приостановленную на несколько месяцев процедуру регистрации «Спутника V». Задержку с одобрением российской вакцины в ВОЗ объясняли недостатком необходимой информации о препарате.