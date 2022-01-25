Берлин, 25 января, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Для России ущерб, нанесённый санкциями США и ЕС, которые приготовлены на случай её «вторжения» на Украину, составят порядка $50 млрд, пишет 25 января Bild.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Мечты об экспансии

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Об этом, отмечает издание, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Берлин в начале месяца. О планируемых санкциях также говорил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Эти потенциальные санкции предусматривают запрет на поставки из России различного сырья, введение блокады на поставки оружия из РФ. Также планируется высылка части дипломатов в Россию.

Кроме того, глава ЦРУ в Берлине призвал германскую сторону отказаться от запуска «Северного потока — 2». Со своей стороны Берлин пообещал, что не будет использовать трубопровод в случае «вторжения» РФ на Украину.