Подгорица, 25 января, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Черногории 62,7 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,6 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 286 480 человек или 46,2 процента, а вторую — 277 012 человек или 44,7 процента от всего населения.

В Черногории за последние сутки первую дозу вакцины получили 118 человек, ревакцинированы 116 человек.

Всего третью дозу получили 87 713 человек, а за последние сутки — 396 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.