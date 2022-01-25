Москва, 25 января, 2022, 20:16 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 25 января выявлено около двух тысяч носителей коронавирусной инфекции, почти 47,8 тысячи военнослужащих переболели COVID-19. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Mil.ru Солдаты

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1989 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, ещё трое находятсяв состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 47 796 человек.

В военно-медицинских организациях Минобороны также продолжается ревакцинация от коронавируса военнослужащих всех категорий уже прошедших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.

По информации ведомства, к настоящему времени в Вооружённых силах плановую ревакцинацию прошли 554 944 человека.