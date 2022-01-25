Тверь, 25 января, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Дополнительные центры амбулаторной помощи открывают в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое 25 января провёл губернатор Игорь Руденя. Сегодня же на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить работу региональных линий «122», чтобы разгрузить регистратуры поликлиник, и обеспечить работу амбулаторного звена.

Пресс-служба правительства Тверской области В Верхневолжье открывают дополнительные центры амбулаторной помощи

«Сегодня линия 122 получает достаточно большую нагрузку, поэтому увеличим в три раза количество сотрудников в течение ближайших 10 дней. Также увеличиваем на 50% число многоканальных линий, при необходимости будем их еще усиливать. Кроме того, внедряем новую систему работы: чтобы все номера поликлиник работали в режиме переадресации на 122, если не получен ответ в установленный срок. Важно, чтобы ни один звонок не был потерян», — сказал на заседании президиума Игорь Руденя.

С 25 января новые ЦАПы открылись в Твери в поликлинике №7 городской больницы №6 (бульвар Гусева, д.27) и в поликлинике №3 больницы №7 (ул. Маяковского, д. 35), с 28 января ЦАП заработает на базе поликлиники №1 больницы скорой медпомощи (проспект Ленина, д.6). Ранее открытые по поручению губернатора в регионе центры амбулаторной помощи — три в Твери и девять в районах области — продолжат работу.

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Пресс-служба правительства Тверской области В Верхневолжье открывают дополнительные центры амбулаторной помощи

Центры амбулаторной помощи принимают пациентов с первыми признаками вирусного инфекционного заболевания, что позволяет максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса. ЦАПы работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях — при очном обращении в регистратуру Центра.

Между тем, напоминают в правительстве Тверской области, самой действенной мерой против распространения заболевания остается вакцинация. В регионе на данный момент прививки против коронавируса получили свыше 633 тысяч жителей. Сделать прививку можно в одном из 57 стационарных пунктов вакцинации, также в регионе действует 66 мобильных бригад. Медицинские организации полностью обеспечены вакциной. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим». В стационарных прививочных кабинетах можно привиться как по записи, так и без записи. Записаться на прививку жителям Твери и районов области можно по единому телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте https://минздрав.тверскаяобласть.рф.