Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Работа кружков и секций для несовершеннолетних приостанавливается в Санкт-Петербурге на период с 28 января по 13 февраля из-за ухудшения эпидобстановки. Об этом 25 января сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в телеграм-канале.

(сс) Design_Miss_C Детские игры

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Правительство Петербурга вносит коррективы в работу организаций в сфере дополнительных образовательных программ. На период с 28 января по 13 февраля они будут проходить в дистанционном режиме. Также на время не будут работать творческие организации для несовершеннолетних.

Под запрет на посещение детьми попала и развлекательная сфера. В течение этих двух недель несовершеннолетние не смогут посетить целый перечень организаций. Туда вошли зоопарки, музеи, театр, цирки, кинотеатры, спортивные комплексы, досуговые центры.

В Петербурге запрещают и проведение спортивных мероприятий. Исключения составляют только те, которые ранее были включены в календарные планы.

Напомним, в Петербурге наблюдается вертикальный подъём заболеваемости COVID-19. На фоне этого в городе увеличилось количество госпитализированных с ковидом детей.