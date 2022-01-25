Бухарест, 25 января, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Власти Румынии не намерены ужесточать действующие карантинные меры в контексте пандемии COVID-19 и вводить соответствующую обязательную вакцинацию для жителей страны. Об этом 25 января сообщает «Румынское телевидение».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«В настоящее время никакие жесткие ограничения не заставят румын добровольно явиться на пункты вакцинации, необходим грамотный подход для привлечения граждан, — заявил в Бухаресте министр здравоохранения Румынии Александру Рафила. — Это может быть реклама, лотерейные розыгрыши среди лиц, поставивших прививки, и даже выделение новых субсидий и льгот. Но тотальный запрет на посещение общественных мест для не привитых лиц оберется новыми волнениями».

При этом на вопрос, есть ли альтернатива массовой вакцинации в Румынии, Рафила не ответил.

По состоянию на 25 января, общее число жителей Румынии, заразившихся COVID-19, составило 2,03 млн. Из них скончались 59 588 пациентов.