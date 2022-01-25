Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Бизнесмен Александр Коновалов не звал людей на акции протеста из-за опечатанных заведений. Об этом 25 января ресторатор сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скопление людей у фудкортов

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«Люди пришли потому, что огромное количество людей волнует эта тема. Специально я никого не звал, кроме прессы. Анонсов не выкладывал. Росгвардия и полиция действовала адекватно. Охраняла порядок», — сообщил Александр Коновалов.

Ресторатор заявил, что открытия опечатанных заведений планируют добиваться посредством жалоб и заявлений в любые инстанции. К тому же Коновалов надеется, что к этому подключится и общественность.

К тому же и в правительстве Петербурга не расценили действия Александра Коновалова как открытый протест.

«Мы не воспринимаем (акцию) господина Коновалова как протест против QR-кодов», — передаёт слова председателя ситуационного центра Смольного по контролю за соблюдением ковидных мер Александр Ситова во время конференции Федерации рестораторов и отельеров «Фонтанка».

По сообщению представителя исполнительной власти в Петербурге, бойкотирование проверки у посетителей иммунных сертификатов лишь малая часть тех нарушений, которые допускает Коновалов и курируемые заведения. Помимо этого в ходе проверки обнаружили и нарушение норм СанПиНа, отсутствие лицензии и контрольно-кассовой техники.

Напомним, на улице Рубинштейна Александр Коновалов совместно с другими владельцами пытался получить доступ к опечатанным в ходе проверок заведениям.