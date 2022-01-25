Москва, 25 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Россия отменяет карантин для прибывающих из стран Южной Африки, введённый в декабре 2021 года из-за распространения штамма «Омикрон». Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-порталеправовой информации.

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Согласно документу, требование о прохождении двухнедельного карантина для въезжающих из Южной Африки признаётся утратившим силу с 26 января.

Напомним, Россия с 7 декабря ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбики, Намибии, Танзании и Эсватини, а также Гонконга из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Въезжающие из указанных стран также должны были проходить двукратное лабораторное обследования на COVID-19 методом ПЦР-тестирования.