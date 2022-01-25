Бишкек, 25 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Правительство Киргизии ввело шестимесячный запрет экспорта лекарств и медицинских изделий. Причина — «недопущение критического недостатка лекарств для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации в стране». Об этом сообщила пресс-служба правительства Киргизии 25 января.

PeteLinforth Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

После введения запрета на экспорт Министерство экономики и коммерции Киргизии должно уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию.

«Министерству иностранных дел КР в установленном порядке, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, поручено уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета», — уточнили в государственном информационном агентстве «Кабар».