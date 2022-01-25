София, 25 января, 2022, 18:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Болгарии зафиксировано 11 049 новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным показателем с момента объявления карантинных мер в стране в середине 2021 года. Об этом 25 января сообщает софийская газета «Сега».

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Согласно официальной информации, наибольшее число заболевших граждан приходится на Софию, Бургас, Варну и другие крупные города страны. Как утверждают медики, в настоящее время болгарские клиники и больницы располагают необходимым оборудованием и медикаментами для лечения тяжелобольных пациентов, однако в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки в стационарах может не хватить необходимых койко-мест.

Ранее минздрав Болгарии в очередной раз призвал сограждан пройти вакцинацию от коронавируса. По состоянию на 25 января, общее число жителей Болгарии, заразившихся COVID-19, составило 891 тысячу. Из них скончались 32 796 человек.