Москва, 25 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Москве по состоянию на 25 января зарегистрировано почти 2,5 тысячи случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», почти 80% выявленных инфицированных не выезжали за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 25 января в Москве зарегистрирован 2463 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 1966 заболевших (79,8%) не выезжали за пределы России, 467 случаев (20,2%) являются завозным и связаны с поездками в другие страны.

По данным Роспотребнадзора, наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию — 13,5%, Объединённые Арабские Эмираты — 10%, Египет — 9,8%, Доминиканскую Республику — 6,6%.

Напомним, 21 января Роспотребнадзор сообщал, что в Москве зарегистрирован 1831 случай заражения штаммом «Омикрон». Таким образом, за четыре дня число выявленных инфицированных в столице увеличилось на треть.