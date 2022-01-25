Вашингтон, 25 января, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Россию ждут тяжёлые финансовые последствия в случае, если произойдёт «вторжение» на Украину, заявил представитель Белого дома на телефонном брифинге 25 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали восемь лет назад», — заявил представитель американской администрации.

Американский представитель пояснил, что Россия может больше не рассчитывать на «поэтапность» санкций. Помимо «вторжения» на Украину, эти санкции могут быть спровоцированы «давлением» Москвы на ЕС при помощи поставок природного газа.

Он добавил, что США могут оставить Россию без высоких технологий, нанеся ей ущерб в вопросе искусственного интеллекта, космоса, обороны.