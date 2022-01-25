Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области впервые с начала пандемии на карантин из-за выявленных случаев коронавируса закрыли 290 классов, сообщил 25 января в эфире телеканала «Россия-24» губернатор региона Александр Дрозденко.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По его словам, это самая высокая цифра за весь период пандемии коронавируса. Ввиду чего в школах планируют ввести новые ограничения: каждый класс будет заниматься в своём кабинете, групповые потоки младших и старших классов разделят, а не относящимся к школе людям запретят их посещать. Учителям же рекомендовано находиться в школе в масках.

«Мероприятия, родительские собрания, концерты, торжественные линейки, 23 февраля, 8 марта, то что традиционно отмечали в школах — это всё отменится», — подытожил Дрозденко указав, что сейчас о переходе на дистанционное обучение пока речи не идет.

Добавим, что за неделю количество заболевших учащихся и воспитанников детских садов увеличилось почти в 2,5 раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти 25 января на базе педиатрического отделения Тосненской больницы развернули 50 коек для детей заболевших ковидом. В настоящий момент койки свободны, однако в случае необходимости они будут заниматься госпитализированными несовершеннолетними со всего региона.