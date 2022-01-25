Лондон, 25 января, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины складывается таким образом, что Лондону нужен разговор с Москвой, заявил 25 января британский премьер-министр Борис Джонсон в парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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Заявив, что российская сторона добивается того, чтобы отдалить НАТО от своих границ, но при этом остаётся угроза вторжения России на Украину, глава британского правительства назвал эти (якобы существующие) планы России «контпродуктивными».

По его словам, эта позиция Лондона была передана Москве — в лице британского министра иностранных дел и министра обороны. Эти «друзья» Джонсона уже «донесли эту мысль до президента» России Владимира Путина. Однако этого мало, сказал Джонсон, добавив: «И я, конечно, готов вновь с ним побеседовать».

Он выразил уверенность в том, что его разговор поможет устранить «все опасения России». Британский премьер-министр также выразил надежду на то, что в ходе переговоров получится «найти путь к общей безопасности при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами».

При этом он подчеркнул, что разговор станет невозможным в случае вторжения России на территорию Украины. Если же Москва осуществит нападение, то Лондон введёт в отношении России «жёсткие санкции».