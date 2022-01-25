Таллин, 25 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Более 71% респондентов опроса, проведенного эстонской фирмой Norstat, считают, что стоит вернуться к экспресс-тестам на наличие коронавируса SARS-CoV-2 в качестве справок для участия в общественной жизни. Об этом сообщил заказчик опроса — Институт общественных исследований Эстонии.

Pixabay.com Тест

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Подчеркивается, что непривитые от коронавируса жители Эстонии могли бы посещать различные учреждения и мероприятия при наличии отрицательного результата такого теста. Такую меру не одобряют или совсем не поддерживают 26% и 3% опрошенных соответственно.

Людей также попросили высказаться на тему действующих ковид-ограничений. По мнению 37% респондентов, ограничения следует смягчить. 39% считают, что менять ничего не нужно. За ужесточение ограничений выступают 20% опрошенных. 5% опрошенных не имели четкого мнения на этот счет.

В июне 2021 года в Эстонии начала действовать система коронавирусных сертификатов. Справка о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на коронавирус гарантировала вход в рестораны и увеселительные заведения. В конце октября правительство отменило возможность использовать в качестве пропуска отрицательный результат экспресс-теста.