Москва, 25 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В России штамм коронавируса «Дельта» сохраняет высокий удельный вес в некоторых регионах. Об этом 25 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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По её словам, пока в России официально зарегистрировано 5889 случаев нового геноварианта вируса «Омикрон» в 68 субъектах РФ. Однако Роспотребнадзор продолжает эту работу.

«И наши данные подтверждают, что удельный вес «Дельты» пока также сохраняется в различных регионах РФ достаточно высоким. Сегодня можно заразиться как вариантом «Омикрон», так и гораздо более тяжело протекающим вариантом «Дельта», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.