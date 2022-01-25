Москва, 25 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Постановление Роспотребнадзора о сокращении в России срока карантина по COVID-19 с 14 до семи дней вступило в силу, сообщили 25 января в пресс-службе российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Уточняется, что об этом сообщил на заседании Координационного совета по COVID-19 российский премьер-министр Михаил Мишустин. «Документ зарегистрирован в Минюсте РФ», — сообщили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сокращение до семи дней срока карантина по коронавирусу в России анонсировала неделю назад вице-премьер страны Татьяна Голикова.