Тосно, Ленинградская область, 25 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области, на базе педиатрического отделения Тосненской больницы, развернули 50 коек для больных COVID-19 детей. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе областной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Как уточнили в комздраве, пока пациентов на развернутых койках нет.

«Привозить на лечение детей будут со всей области», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что всего на данный момент в Ленинградской области развернуто 1939 коек, из них свободно коек 599. Большая часть инфицированных коронавирусом жителей области проходят лечение дома.