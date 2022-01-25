Брюссель, 25 января, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В письменном ответе по гарантиям безопасности, который США готовят для России, будут обозначены сферы, в которых Вашингтон может отреагировать на обеспокоенность Москвы, сообщает 25 января Bloomberg.

Клавдий Степанов. Письмо. 1893

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Как рассказал представитель ЕС, письменный ответ США будет скоординирован с НАТО и Евросоюзом.

Не следует ожидать подробностей в ответ на запросы России: Вашингтон укажет на области, в которых он может участвовать в решении обозначенных Москвой проблем.

Кроме того, в письменном ответе Вашингтон назовёт те политические шаги Москвы, которые тревожат Брюссель.

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Напомним, в Белом доме уже заявили, что в письменном ответе, который Вашингтон пообещал дать по запросу Москвы о гарантиях безопасности, будет выражена озабоченность, которую Запад испытывает «в связи с действиями России.