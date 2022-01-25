Загреб, 25 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. О том, как Хорватия отреагирует на возможное обострение ситуации на Украине, президент Хорватии Зоран Миланович 25 января заявил: «Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего. Если будет эскалация, из страны будут выведены все хорватские силы, до последнего солдата». Об этом сообщает портал N1.

Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL/Social Democratic Party of Croatia Зоран Миланович

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«Есть способы спасти Украину, помочь ей экономически», — сказал Миланович, назвав бывшего президента Украины Януковича мошенником.

«Хорватия не имеет к этому никакого отношения, и я этого не позволю. И пусть Пленкович угрожает этим сколько хочет», — заявил президент Хорватии.

«Украине нет места в НАТО. Когда Украина сменила власть, то это движение, какое угодно, только не демократическое, это был государственный переворот. Украина по-прежнему остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал», — сказал он.

«Хорватия должна уйти от этого, как от огня. И она не будет тут пожарным, — сказал он.