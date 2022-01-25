Тбилиси, 25 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Стремительный рост темпов распространения коронавируса в Грузии не взывал аналогичный всплеск по числу пациентов в ковид-госпиталях. Об этом 25 января заявила замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния на брифинге.

Mos.ru Койки

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«Вместе с резким увеличением количества заражений не начался активный рост числа пациентов в госпитальном секторе. Около 45% мобилизованного сегодня коечного фонда остаётся свободным», — сказала замглавы минздрава.

Она отметила, что с детским коечным фондом в больницах Грузии схожая ситуация. Количество новых случаев заражения растёт, но большинство детей переносят инфекцию легко и в госпитализации не нуждаются.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране около 90% случаев заражения коронавирусом вызваны «Омикроном». Новый штамм намного заразней, чем те, что были ранее, но гораздо реже вызывает тяжёлые последствия.