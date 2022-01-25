Москва, 25 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Вакцинация несовершеннолетних проводится на добровольной основе, сообщил 25 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

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По его словам, в оборот введена вакцина «Спутник М», предназначенная для вакцинации детей от 12 лет.

«Отмечу, что вакцинация от COVID-19 подростков проходит исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он также отметил необходимость ревакцинации населения, которая позволяет избежать тяжёлого течения заболевания.