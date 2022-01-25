Москва, 25 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. На удалённую работу перевели до 50% работников многих предприятий Москвы. Об этом 25 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам мэра, мероприятия по удалённой работе на предприятиях нужны и с точки зрения работоспособности, чтобы была взаимозаменяемость при заболеваемости работников.

«Многие предприятия Москвы перевели на удалёнку до 50% работающих. На государственной службе в наших учреждениях примерно также», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.