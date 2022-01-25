Москва, 25 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» по-прежнему присутствует в Москве и определяет статистику госпитализаций. Об этом 25 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Мэр рассказал, что за последнюю неделю число госпитализаций выросло на одну треть.

«Мы видим, что по-прежнему присутствует ещё и «Дельта». И именно она даёт тяжесть заболевания и госпитализации», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

При этом штамм «Омикрон» в столице доминирует, отметил Собянин. Он добавил, что количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последнюю неделю практически не увеличилось.