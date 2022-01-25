Москва, 25 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Москве выросла нагрузка на амбулаторную сеть в связи ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 25 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Мэр рассказал, что число выявленных заражений коронавирусом в Москве за неделю достигло 100 тысяч.

«Пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему. В первую очередь, как вы сказали, на амбулаторную сеть. Нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза, нагрузка на кол-центры в час пик достигла 40 тыс. человек в час. Это почти в 20 раз больше, чем в обычные дни», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По его словам, увеличено количество каналов связи, операторов, введены чат-боты.