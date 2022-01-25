Москва, 25 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Москве ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает развиваться по европейскому сценарию. Об этом 25 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил, ну, скажем к декабрьскому концу, к концу декабрьских значений, в пять раз. И за неделю достиг 100 тысяч», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Собянин отметил, что подобный показатель — «большие цифры».