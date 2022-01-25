Москва, , 15:02 — REGNUM Связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения уже на протяжении полувека. Об этом в поздравительной телеграмме, направленной президенту Народной Республики Бангладеш Абдуле Хамиду и премьер-министру Шейх Хасина с 50-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, отметил президент РФ Владимир Путин.

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«Примите сердечные поздравления по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Бангладеш обеспечат «дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях».

«Это в полной мере отвечает интересам народов России и Бангладеш, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», — отметил Путин.

Глава государства пожелал руководству страны здоровья и успехов, а гражданам республики — мира и благополучия.

Напомним, дипломатические отношения между СССР и Бангладеш были установлены 25 января 1972 года. 29 декабря 1991 года Российская Федерация признана правопреемницей СССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2021 года парадный расчёт Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) принял участие в торжествах Народной Республики Бангладеш, организованных в честь 50-летия победы в войне за независимость. Участие российских военных в этих торжествах стало напоминанием о том, что во время той войны Советский Союз оказал Бангладеш как политическую, так и экономическую поддержку, а моряки ВМФ СССР разминировали порт Читтагонг и очистили его от затонувших судов.

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