Дакка, , 22:47 — REGNUM Парадный расчёт Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в торжествах Народной Республики Бангладеш, организованных в честь 50-летия победы в войне за независимость, сообщает 16 декабря пресс-служба Минобороны России.

Рота почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Фестиваль «Спасская башня — 2021» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«16 декабря 2021 года делегация Минобороны России под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Алексея Кима приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию победы в войне за независимость Народной Республики Бангладеш», — указано в сообщении российского военного ведомства.

В параде, проведенном в столице Бангладеш городе Дакка принял участие парадный расчет военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Участие российских военных в этих торжествах стало напоминанием о том, что во время той войны Советский Союз оказал Бангладеш как политическую, так и экономическую поддержку, а моряки ВМФ СССР разминировали порт Читтагонг и очистили его от затонувших судов.

Читайте ранее в этом сюжете: С «Тополя» на «Ярс» — Бологовское ракетное соединение перевооружается