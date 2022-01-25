Москва, 25 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Противостояние между Россией и Западом будет неизбежно нарастать в будущем. Об этом 25 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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В этой связи особую актуальность приобретает ситуация на Украине. Боевые действия на Донбассе необходимо решать политическими методами. Однако в случае военной провокации Киева Россия должна быть готова к ответу.

«Мы понимаем одно: Запад отказал в гарантиях безопасности России. В этой ситуации конфронтация неизбежна и будет нарастать. Проблему Украину надо решать. Решать надо политическим путем. Но если военная провокация Украины не оставит никаких других вариантов реагирования, очевидно это будет резаться военными либо военно-техническим средствами», — сказал Коротченко.