В Белгороде 100 операторов отвечают на звонки в ковид-центре
Белгород, 25 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Штат сотрудников увеличен в кол-центре, принимающем заявки на вызов врача в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 25 января в региональном оперативном штабе.
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Пик звонков приходится на первую половину дня — в это время задействовано максимальное количество сотрудников, а ожидание ответа оператора занимает менее минуты. В ночные часы обращения принимает робот, заявки остаются на автоответчике, вызовы обрабатываются с 08:00.
Ежесуточно сотрудники кол-центра готовы обрабатывать до пяти тысяч обращений. В случае увеличения заявок есть возможность оборудовать дополнительные рабочие места и задействовать резервных операторов.