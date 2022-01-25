Дзержинск, Нижегородская область, 25 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В социальных сетях активно обсуждается видеозапись работы пищеблока в одной из школ Дзержинска. Видеоролик демонстрирует, как при раздаче горячих блюд сотрудник школьной столовой накладывает макароны в тарелку рукой в перчатке.

City-yaroslavl.ru Школьная столовая

Видеозапись опубликована в сообществе «Подслушано Дзержинск». Уточняется, что это произошло в школе №18.

На возмущенную реакцию пользователей отреагировала пресс-служба городской администрации. В мэрии сообщили, что по данному факту уже проводится проверка.

«По предварительной информации, учитель и директор школы вовремя заметили происходящее, раздача обедов была приостановлена. Обеды детям были предоставлены из других кастрюль с соблюдением санитарных норм», — уточнили в администрации.

Кроме того, сообщается, что по данным «Комбината школьного питания» данный сотрудник работает в школьной столовой с ноября 2021 года, на раздаче готовых блюд — с января текущего года.

«По результатам проверки факт нарушения подтвердился, к повару и заведующей производством применены такие меры дисциплинарного взыскания, как выговор и штраф. Повар снят с работы. Инвентарём и посудой столовые обеспечены в полном объёме», — заверили в мэрии Дзержинска.

Также инцидентом занялись в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

«По факту публикаций видео, на которых сотрудник пищеблока школы города Дзержинска не использует инвентарь для раздачи и порционирования блюд, будут приняты меры административного наказания», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Чукотского района в начале января проверила информацию из соцсетей, где на фото был запечатлён процесс приготовления творожной запеканки с помощью строительной дрели в школе села Лаврентия.

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