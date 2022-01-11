Анадырь, , 08:53 — REGNUM Прокуратура Чукотского района проверила информацию из соцсетей, где на фото был запечатлён процесс приготовления творожной запеканки с помощью строительной дрели в школе села Лаврентия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства округа.

Дрель Pixabay.com

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Установлено, что в нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил, посуда, используемая в «Центре образования села Лаврентия» для приготовления творожной массы для запеканки из творога, была использована из алюминия, а для размешивания творожной массы применялась электрическая дрель с насадкой для строительного миксера.

В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, а также в отношении юридического лица за повторное совершение административного правонарушения.

По результатам рассмотрения материалов дела Управлением Роспотребнадзора фигуранты привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 3 тыс. руб. и 110 тыс. руб. соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе наиболее популярных пожеланий учеников относительно системы школьного питания была просьба изменить рацион в столовых.