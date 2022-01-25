Москва, 25 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Берлин отказывается поставлять оружие Киеву в силу политических, а не экономических причин. Об этом 25 января заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Petra B. Fritz Германия

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

По его словам, проект газопровода «Северный поток — 2» не является фактором, который сдерживает Германию от поставок вооружения на Украину. Все дело в идеологии правящих политических элит ФРГ.

«Это не из-за «Северного потока — 2». Просто и социал-демократическая партия — это партия канцлера, которая у власти сейчас, и партия «Зеленых», они по своей натуре пацифистские партии. И они придерживаются тех правил, тех законов, которые существуют в Германии со времен Второй мировой войны. Тогда немцы решили в законодательной форме создать условия, чтобы из Германии нигде больше война не провоцировалась, в том числе и оружие чтобы не поставлялось», — сказал Рар.