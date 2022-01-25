Вашингтон, 25 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Все уступки руководством России с целью поддержания добрососедских отношений с ЕС и НАТО уже давно сделаны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 25 января, комментируя высказывания представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Как сообщалось ранее, Прайс заявил, что администрация США не намерена идти на уступки России в вопросах безопасности, апрогрессв переговорахвозможен лишь на основе взаимных шагов.

«Проблема переговоров с США по вопросам военной безопасности заключается в том, что за последние два десятилетия руководство нашей страны слишком близко подпустило их и их союзников по НАТО к нашим границам.

То, что никакие «документальные» договорённости с американцами и натовцами, ограничивающие их возможности по нанесению ущерба нашей стране, не сработают, было ясно ещё в 1997 году, когда подписывался Основополагающий акт о взаимоотношениях Россия — НАТО. Тем более это стало ясно потом, в 1999 и 2004 годах, когда пошли волны расширения этого военного альянса, подтвердившего свою агрессивную суть в войне против Сербии, в направлении российских границ.

Тем не менее Россия не предприняла должных шагов в эти годы, чтобы усилить своё политическое влияние на Украине, в Молдавии, в Закавказье, а, наоборот, потеряла его. Поздно наши руководители озаботились и наращиванием натовского военного присутствия в Прибалтике. Сегодня, когда на Смоленской или на Охотном ряду возбуждённо говорят о натовских военных возможностях на Украине или ставят вопрос о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии, уместно спросить, а присутствие НАТО в Латвии, Литве и особенно Эстонии нас разве не беспокоит? Прямой постановки вопроса об этом, однако, я не слышал.

В проекте соглашения по вопросам безопасности между Россией и НАТО в качестве точки отсчёта для анализа взаимных угроз берутся границы НАТО по положению на 27 мая 1997 года, то есть на момент подписания Основополагающего акта. Госдеп США, естественно, не хочет отталкиваться от неё, но нам следует держаться именно этой линии.

Другими словами, все уступки, причём реально огромные уступки, руководством России с целью поддержания добрососедских отношений с ЕС и НАТО уже давно сделаны. Другое дело, что сделаны они были нам в ущерб. Здесь я имею в виду не только Европу, это и ликвидацию наших баз на Кубе и во Вьетнаме. Больше никаких «взаимных шагов», то есть дополнительных уступок, быть не должно.

Думаю, что американский письменный ответ, который вскоре получит МИД России, и особенно наша реакция на него покажут, чего стоили слова замминистра Рябкова «это не меню». Из этого и будем исходить в оценке дальнейших перспектив данной внешнеполитической инициативы», — отметил Михаил Демурин.