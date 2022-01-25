Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки госпитализировали 115 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, что на 48 человек больше, чем было доставлено в ковидные стационары днем ранее. Об этом 25 января сообщили в федеральном оперативном штабе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне власти региона усилили ковидные ограничения из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если еще неделю назад в области фиксировалось порядка 300 заболеваний в сутки, то сегодня их количество превышает 800. При этом основная нагрузка лежит на амбулаторном звене, так как чаще всего заболевшим не требуется госпитализация.

Так, в настоящий момент в Ленобласти заражены коронавирусом 6746 человек. Из них дома — 5406 инфицированных, остальные 1340 — под наблюдением врачей в стационарах. За прошедший день в регионе, как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, дополнительно развернули 50 коек в Тосненской клинической межрайонной больнице. Таким образом в регионе развернуто 1939 коек, из который свободно 599 (30,89%) коек.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (79), Кириши (43), Выборг (40), Гатчина (33), Кингисепп (31), Тихвин (30), Янино-1 (29), Подпорожье (28), Лодейное Поле (26), Бокситогорск (25), Кудрово (24), Сертолово (18), пгт. Советский (17), Луга (16), Приморск (11), Кировск, Приозерск, Сланцы, Тосно (по 10).

Всего за время пандемии в области выявлено 109 934 инфицированных человека. Из них 100 065 выздоровели, в том числе 321 за минувший понедельник были выписаны с больничного. Умерло 3123 человека, в том числе шесть летальных исходов зарегистрированы 24 января, что на три больше, чем за день до этого.