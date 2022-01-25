Стокгольм, 25 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Последние события в Европе, связанные с активизацией деятельности России и НАТО, заставляют задуматься о будущем курсе политики безопасности Швеции. В этой связи 24 января журналист телеканала SVT Юнас Олльсон ответил на вопросы, полученные от зрителей.

Pixabay.com Флаг Швеции

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Войдет ли Швеция в НАТО?

«Нет», — говорит министр обороны, который также отмечает, что нет никаких приготовлений для подачи заявки на членство со стороны Швеции. Но в то же время он также заявил, что Швеция и Финляндия обладают той же самой платформой в области политики безопасности. Это означает, что если Финляндия решится войти в НАТО, то Швеция, с большой долей вероятности, также подаст заявку на членство, если в риксдаге по данному вопросу сформируется большинство», — ответил журналист.

Напомним, что ранее премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявляла, что Швеция не изменит своего внешнеполитического курса.