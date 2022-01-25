Москва, 25 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В июле в России пройдёт Международный математический конгресс, который призван заинтересовать молодёжь в изучении математики. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Вызвать интерес к математике для того, чтобы в эту сферу приходили всё новые и новые молодые талантливые люди, которые так нужны для развития страны. Мы знаем, что математика — это системообразующая отрасль для очень многих направлений деятельности на сегодня. Это и искусственный интеллект, и сфера больших данных, это, как ни странно, гуманитарные знания», — заявил Путин.

«Без математики сегодня трудно обрабатывать большое количество материалов из архива, невозможно оцифровать многие вещи. Без статистики невозможно обойтись в гуманитарных сферах. Поэтому математика, собственно говоря, как один из наших выдающихся учёных говорил, — она присутствует везде. Всё так или иначе является математикой, поэтому наша цель… проведения международного конгресса математического и заключалась в том, чтобы привлечь в эту сферу деятельности молодых талантливых людей», — указал он.