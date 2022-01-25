Стокгольм, 25 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. 25 января представители правительства Швеции провели пресс-конференцию, на которой были представлены «меры по усилению поддержки в связи с пандемией», направленные на сферу культуры. Об этом сообщил телеканал SVT.

Швеция

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«Правительство объявило в начале декабря, что срок оказания поддержки будет продлен. С тех пор ситуация с коронавирусом ухудшилась, и пришлось вводить ограничения, влияющие на проведение мероприятий в помещениях», — заявила перед журналистами министр культуры Янетт Густафссон.

В ходе пресс-конференции министр по делам торговли и промышленности Карл-Петтер Торвальдссон отметил, что власти услышали просьбу деятелей культуры о еще больших платежах.

«В отрасли заявили, что им необходимо более высокое покрытие затрат, поэтому мы увеличиваем долю нашей поддержки, которая покроет не 70, а 90% затрат», — сказал он.

Кроме того, максимальная сумма выплаты будет увеличена до 22,5 млн шведских крон.