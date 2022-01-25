Бердск, Новосибирская область, 25 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Жители Бердска не спешат вакцинироваться в ожидании появления нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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По её данным, на 24 января первым компонентом привиты 52 924 человека — 76,2% от плана для достижения коллективного иммунитета.

Вакцинацию двумя компонентами прошли 50 419 человек — 73% жителей. Среди жителей старшего возраста первым компонентом вакцинировались 1815 человек или 20%.