Лондон, 25 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Если руководство страны серьёзно намерено защищать границы России на украинском направлении, а судьба русских в Донбассе для него действительно важна, то республики Донбасса надо признавать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 25 января, комментируя заявление канцелярии премьер-министра Великобритании по итогам переговоров Бориса Джонсона с лидерами ряда стран ЕС и НАТО.

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

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Как сообщалось ранее, в заявлении сказано: участники переговоровсогласились, что в случае«вторжения на Украину» против Россиинужноввести«беспрецедентный пакет санкций». «Международное сообщество не должно терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет», — отмечено также в документе.

« В сообщении по итогам онлайн-встречи премьер-министра Бориса Джонсона с лидерами ведущих стран НАТО и Польши я бы выделил тезис о том, что «международное сообщество не должно терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет». Другими словами, вероятность признания нашей страной Донецкой и Луганской Народных Республик их волнует, и волнует серьёзно. Закрывая глаза на реальность, они продолжают считать, что власть Киева распространяется и на освободившиеся от неё районы Донбасса, готовы поддержать его в проведении карательной операции в этом районе, угрожающей геноцидом наших соотечественников. Мы же должны действовать исходя из принципа права народов на самоопределение, на самозащиту от тоталитаризма и шовинизма, от уничтожения, на получение внешней поддержки в этом деле.