Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Ростовской области пока не могут нарастить темпы вакцинации от COVID-19. Это следует из информации, опубликованной на сайте донского правительства 25 января, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 994,1 тыс. человек (+ 1003 за сутки). Оба компонента антиковидного препарата получили 1 млн 939,28 тыс. человек (+ 627 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области вновь снизились темпы вакцинации от COVID-19. При этом до достижения 80% охвата населения вакцинацией необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 40% привитых жителей.