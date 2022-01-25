Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 342 человека с коронавирусной инфекцией, что на 41 меньше, чем за день до этого. Вместе с тем, в городе выписаны по выздоровлению за прошедший понедельник 2,8 тыс. человек. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yanao.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего за 24 января в городе на Неве было выявлено 9722 инфицированных коронавирусом, что на 1309 больше, чем сутками ранее. В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 54 576 человек, а в перепрофилированных под работу с ковидом стационарах, где развернута 8301 койка, находятся 6346 человек. Из них 601 — в реанимации, в том числе 318 подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 206 человек госпитализированы во временный инфекционный госпиталь «Ленэкспо», где проходят лечение пациенты с легким течением заболевания, но которые не могут изолироваться от родственников или других людей на время лечения.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Петербурге коронавирусом заразились 939 894 человек, из них 840 927 выздоровели, в том числе 2815 были выписаны 24 января. Умерло — 29 479 горожан, за прошедший понедельник в городе подтверждены еще 58 смертей от ковида, что на пять меньше, чем днем ранее.