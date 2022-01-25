Курск, 25 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Курской области корпус областного противотуберкулезного диспансера перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Лечебный корпус № 2 отремонтировали и укомплектовали оборудованием. Корпус рассчитан на 100 мест, 24 из которых реанимационные. К каждой койке подведен кислород. Установлено два кислородных газификатора. На ремонт было направлено около 74 млн рублей, на сумму более 106 млн рублей закупили оборудование: 24 аппарата ИВЛ, мониторы, инфузоматы, два переносных рентгена, два аппарата УЗИ и функциональные кровати.

Решение о перепрофилировании этого корпуса было принято в октябре, когда количество пациентов с коронавирусом достигло максимальных значений.

«Сейчас количество госпитализаций не такое большое, как осенью. Открывать этот стационар будем при необходимости, но уже точно можно сказать, что благодаря этому корпусу мы не планируем пока больше направлять больных ковидом в родильное отделение БСМП. На данный момент «Омикрон» у нас лабораторно не выявлен, но по клинической картине врачи понимают, что в регионе он уже распространяется. Болеют, в основном, амбулаторно. У привитых пациентов болезнь протекает, как грипп, — с температурой и слабостью. Серьезных осложнений пока не фиксируем, но изучение штамма продолжается.

Если «Омикрон» будет в сложной форме протекать у детей, то их принимать станет областная инфекционная больница им. Н. А. Семашко», — прокомментировал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Корпус, в котором будут лечить пациентов с коронавирусом, отделён от других зданий, так что потоки пациентов не будут пересекаться.