Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано десять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших от COVID-19

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Жертвами коронавируса стали шесть женщин в возрасте от 68 до 87 лет и четверо мужчин в возрасте от 75 до 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 9 969 жителей Ростовской области.