Москва, 25 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 18 935 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель является самым высоким среди регионов России, однако он ниже, чем днём ранее, когда выявили 19 509 заражений коронавирусом. Общее число заражений за период пандемии достигло 2 212 980.

При этом количество госпитализаций выросло — 1126 человек против 992. На ИВЛ в настоящее время находятся 485 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России установлен новый максимум по числу новых заражений коронавирусом.